Співак Yarmak, який служить у ЗСУ, розповів про нереалістичні очікування суспільства щодо війни

Суспільство розслабилося та має нереалістичні очікування щодо війни. Українцям потрібно об’єднатися задля спільної перемоги.

Таку думку у коментарі ютуб-каналу “Брати Яковлеви” висловив відомий співак і військовий, який від перших днів повномасштабної війни захищає Україну, Yarmak.

Розслаблене суспільство і “відпочинок в Криму”

“Якщо чесно, хотілося б, щоб наш народ був більше залучений до боротьби, тому що дуже сильно їх приспали за попередній рік нашим контрнаступом. Багато хто готувався до того, що буде відпочивати цього року в Криму. Але, на жаль, так не сталося з об’єктивних і зрозумілих для військових причин”, — говорить військовий.

“Наприклад, я в лютому вже відчув, що ми не будемо в Криму влітку, тому що те, як повільно нам надавалося деяке озброєння, те, як готувався наш підрозділ… Я розумію, що цього недостатньо для того, щоб ми влітку опинилися в Криму”, — додав він.

“ЗСУ не переможе ворога, переможе вся нація”

“Деякі речі дивують. Якщо чесно, мені після війни не дуже комфортно знаходитися в суспільстві. Я наче з іншого світу приїжджаю, з іншими думками, іншим внутрішнім станом. Я дуже чекаю, коли я повернусь на війну, бо в мене є відчуття незакінченої справи”, — розповів Yarmak.

“Тобто я тут не відпочиваю, тому що я розумію, що війна триває і ситуація настільки хитка, що потрібне залучення кожного. Тому те, як народ делегував цю всю війну ЗСУ, це дуже погано. Адже ЗСУ не переможе ворога, переможе вся нація. Це має кожен усвідомити, кожен має продовжувати донатити і розуміти, наскільки глобальна відбувається зараз подія для нашої нації”, — зауважив він.

“Ми більше трьох століть були рабами”

“Ми більше трьох століть були рабами і зараз реальний шанс звільнитись, стати незалежною розвиненою європейською державою. Це настільки важливо має бути для кожного українця, що вище цього тільки безпека родини. Але це вже відповідальність кожного”, — вважає військовий.

“Тому для мене кожна секунда мого життя присвячена нашій боротьбі. Сподіваюсь, що люди зараз трохи відійдуть від цієї п’яної мотивації, яку їм півтора роки навалювали, і усвідомлять, яка реальна ситуація і наскільки залученість кожного з них потрібна”, — резюмував він.

Нагадаємо, Yarmak розповів про проблеми із забезпеченням в армії. Він зазначив, що з ним стався інцидент, коли їжу із сухпайків було неможливо їсти, а тому він у перервах між обстрілами бігав до магазину.

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