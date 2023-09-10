Співак Yarmak, який служить у ЗСУ, розповів про неякісні сухпайки: "Перечекав обстріл і бігав до магазину"

Відомий співак, військовий, який від перших днів повномасштабної війни захищає Україну, Yarmak розповів про проблеми із забезпеченням в армії. Він зазначив, що з ним стався інцидент, коли їжу із сухпайків було неможливо їсти, а тому він у перервах між обстрілами бігав до магазину.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Брати Яковлеви".

Військовий зазначив, що в українській армії є прогалини із БпЛА та забезпеченням. Він пригадав, як їм видали неякісні сухпайки.

"Коли нам видали сухпайки, я думав, що вони були 2017-2018 року, якісь старі. Бо коли ми їхали на завдання нам навздогін наші тиловики закинули 20 сухпайків. Я коли їх відкрив, спочатку подумав, що вони старі. А потім я подивився, що вони від квітня 2023 року. І я був здивований, бо там печиво було настільки ватне і несвіже, воно було несмачне. Я подивився на це все, коли в наш час з продуктами немає проблем взагалі. Ти просто йдеш по магазину і от, що людина може за день з'їсти - скинув і маєш сухпайок", - пояснив військовий.

Репер Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Yarmak зазначив, що навіть біля лінії фронту на Херсонщині працював магазин, де військові бігали купувати їжу.

"Коли ми працювали на Херсонському напрямку, то в одному із селищ на передньому краї, ми дізнались через місяць, що за 400 метрів від берега працював магазин і я про це дізнався під кінець ротації. Я перечекав обстріл і сходив до магазину. А в магазині, селищі, де йде війна і за кілька днів до цього прилетів танковий снаряд, там все є. Я під кінець ротації купив фісташок, "баунті". Йде обстріл, а ми їмо. І настільки примітивно, що ти на війні можеш купити більше, ніж тобі запакували у цей сухпайок", - зазначив український захисник.

Нагадаємо, на початку 2023 року вийшло розслідування, що Міноборони нібито закупляє курячі яйця по 17 грн за штуку. Згодом Державна аудиторська служба офіційно підтвердила цю інформацію. Голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва зазначила, що аудит Міністерства оборони був "важким заходом". Під час перевірки було зафіксовано велику кількість порушень.

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