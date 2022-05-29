Співали гімн України і тримали синьо-жовтий стяг: у Мелітополі місцеві вийшли на мітинг проти російської окупації

У Мелітополі люди незадоволені тим, що до їхнього міста прийшла окупаційна влада, місцеві хочуть бути лише в складі України.

Тож аби показати своє ставлення до російських окупантів, мелітопольці сьогодні, 29 травня, вийшли на проукраїнський мітинг.

Про це повідомляє місцеве видання РІА "Мелітополь".

Як зазначається, декілька днів тому партизани Мелітополя закликати виходити місцевих на мітинг проти російської окупації, який організував рухом "Жовта стрічка". Але не було відомо ані про місце проведення акції, ані про час.

Тим не менш, мелітопольці зібралися у міському парку. Вони виконували гімн України, тримали синьо-жовті стяги та імпровізовані плакати, на яких було написано "Мелітополь – це Україна".

Таким чином місцеві показали своє ставлення до російської окупації та зазначили, що чекають на ЗСУ.

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти захопили два виші та призначили "єдиним ректором" ексвикладача з Харкова. Таким чином росіяни на окупованих територіях Запорізької області намагаються підпорядкувати собі заклади системи освіти.

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