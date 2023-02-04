Співав у церкві, а потім пішов убивати українців: на війні ліквідували окупанта-батька 7 дітей (фото)

Багатодітний батько з РФ за власним бажанням підписав контракт, щоби взяти участь у війні проти України.

На війні в Україні був ліквідований 46-річний російський військовий-контрактник Олексій Рубченков з Ярославля. Раніше чоловік співав у церковному хорі та виховував сімох дітей, але потім добровільно пішов служити за контрактом і вирушив воювати.

Про загибель російського окупанта повідомили місцеві медіа з посиланням на уряд Ярославської області.

"В Україні 9 січня загинув стрілець, старший сержант Олексій Рубченков. Відомо, що Олексій за власним бажанням підписав контракт, щоби взяти участь у бойових діях. Його знайомі пишуть прощальні листи у соціальних мережах", – йдеться в опублікованій інформації.

Водночас російський священник Іоан Православний написав у соцмережі "ВКонтакті" про "скорботну звістку в приході". У заяві йдеться, що співець, батько сімох дітей, читець парафії віддав життя "за віру та батьківщину під час участі в "СВО".

Нагадаємо, як повідомив військовий експерт Олег Жданов, у Росії серед населення зберігається дуже високий рівень підтримки війни проти України, попри великі втрати на фронті. Експерт зауважив, що нічого не зміниться, поки в РФ працюватиме пропаганда і при владі перебуватиме президент Володимир Путін.

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