Співмірно з площею Одеси: у Генштабі розповіли, скільки території деокуповано на півдні від початку контрнаступу

Загалом від початку наступу ЗСУ на півдні просунулися на 8,6 кілометра.

Українські війська від початку контрнаступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках звільнили 169 кв. км.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

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"Це приблизно співмірно з площею міста Одеса. На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості", - сказав він.

За словами Ковальова, за минулий тиждень під час наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Збройні Сили України просунулися на понад 1000 метрів, а звільнено понад 10 квадратних кілометрів.

Загалом від початку наступу ЗСУ на цих напрямках просунулися на 8,6 кілометра.

Нагадаємо, вранці 10 липня на офіційній сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони з'явилося відео, яке інтригує. У ролику показано зворотний відлік часу. Адресоване воно загарбникам, які прийшли на нашу землю.

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