​​Співпрацював з окупантами: на Київщині самопроголошеному голові Димерської ОТГ повідомлено про підозру

Чоловік добровільно погодився на пропозицію військових Російської Федерації щодо співпраці.

У Київській області самопроголошеному голові Димерської ОТГ, який співпрацював з окупантами, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік після окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових Російської Федерації щодо співпраці. Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості.



"На початку березня 2022 року окупанти примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед громадянами підозрюваний повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ. В умовах воєнного стану він підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресора, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади. Також підозрюваний надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів", - розповіли у відомстві.

Чоловікові повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, а також несанкціонованому поширенні інформації про Збройні Сили України та інші військові формування в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 КК України).

Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала 5 ворожих агентів і викрила двох колаборантів на Київщині та Херсонщині.

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