Співпраця з окупантами: секретарю та члену так званого "Комітету спасіння Херсонщини" повідомлено про підозру (фото)

Співпраця з окупантами: секретарю та члену так званого "Комітету спасіння Херсонщини" повідомлено про підозру (фото)

Нині їм загрожує до 12 років за ґратами.

Секретарю та члену так званого "Комітету спасіння Херсонщини" повідомлено про підозру через співпрацю з окупантами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Двом мешканцям Херсонщини повідомлено про підозру у співпраці з державою-агресором, організації та проведенні політичних заходів на підтримку дій окупаційної влади (ч. 6 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Згідно із матеріалами досудового розслідування, під час окупації міста Херсон збройними силами Російської Федерації 54-річна мешканка Херсону та 63-річний мешканець Херсонської області вступили у злочинну змову з представниками держави-агресора та добровільно погодилися на співпрацю з ними.

Підозрювані брали безпосередню участь у створенні на тимчасово окупованій території незаконного формування під назвою "Комитет спасення Херсонщины "За мир и порядок"". У ході засідання вказаного комітету підтримали голосування за підтримку дій окупаційної адміністрації держави-агресора. Також на цьому засіданні підозрювана була обрана секретарем комітету.

Раніше в межах вказаного кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру ще одному учаснику "Комитету спасення Херсонщины" - депутату Херсонської міської ради від політичної партії "Блок Сальдо".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.\

Нагадаємо, у селі Бабинці Бучанського району Київської області викрили чоловіка та жінку, які співпрацювали з російськими окупантами.

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