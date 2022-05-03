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Співпраця з окупантами: секретарю та члену так званого "Комітету спасіння Херсонщини" повідомлено про підозру (фото)

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© Прокуратура Києва
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Нині їм загрожує до 12 років за ґратами.

Секретарю та члену так званого "Комітету спасіння Херсонщини" повідомлено про підозру через співпрацю з окупантами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Двом мешканцям Херсонщини повідомлено про підозру у співпраці з державою-агресором, організації та проведенні політичних заходів на підтримку дій окупаційної влади (ч. 6 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, під час окупації міста Херсон збройними силами Російської Федерації 54-річна мешканка Херсону та 63-річний мешканець Херсонської області вступили у злочинну змову з представниками держави-агресора та добровільно погодилися на співпрацю з ними.

Підозрювані брали безпосередню участь у створенні на тимчасово окупованій території незаконного формування під назвою "Комитет спасення Херсонщины "За мир и порядок"". У ході засідання вказаного комітету підтримали голосування за підтримку дій окупаційної адміністрації держави-агресора. Також на цьому засіданні підозрювана була обрана секретарем комітету.

Раніше в межах вказаного кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру ще одному учаснику "Комитету спасення Херсонщины" - депутату Херсонської міської ради від політичної партії "Блок Сальдо".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.\

Нагадаємо, у селі Бабинці Бучанського району Київської області викрили чоловіка та жінку, які співпрацювали з російськими окупантами.

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