Співпраця з окупантами: судитимуть псевдостаросту одного з сіл Бучанського району Київщини

Співпраця з окупантами: судитимуть псевдостаросту одного з сіл Бучанського району Київщини

Зрадник надавав російським військовим інформацію про розташування особового складу ЗСУ та тероборони, а також вчиняв інші дії, спрямовані на співпрацю зі збройними силами РФ.

Псевдостаросту одного з сіл Бучанського району Київщини судитимуть за співпрацю з окупантами.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Подільською окружною прокуратурою міста Києва за матеріалами ГУ СБ України в м. Києві та Київській області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини у вчиненні публічних закликів до співпраці з збройними формуваннями держави-агресорки та поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що підозрюваний в умовах воєнного стану наприкінці лютого 2022 року прийняв пропозицію представників збройних сил російської федерації та був проголошений ними старостою одного з сіл Бучанського району Київської області.

У подальшому зловмисник публічно закликав жителів села до співпраці зі збройними силами держави-агресора.

"Крім того, чоловік неодноразово надавав російським військовослужбовцям інформацію щодо розташування особового складу Збройних сил України та територіальної оборони, а також вчиняв інші дії, спрямовані на співпрацю зі збройними силами країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваний перебуває під вартою.

За вчинене чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

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