Співпраця зі спецслужбами Росії: на Миколаївщині судитимуть подружжя-зрадників

Подружжя з Миколаєва постане перед судом — їх підозрюють у державній зраді та поширенні інформації про місця розташування Збройних сил України.

За версією слідства, жінка та чоловік збирали інформацію про місця дислокації українських військових та передавали її російським спецслужбам.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За інформацією прокуратури, 57-річна жінка під кураторством спецслужб Російської Федерації регулярно збирала та передавала інформацію про місця дислокації, пересування особового складу та техніки Збройних сил України. Також підозрювана надавала інформацію про результати та наслідки обстрілів російськими військовими цивільних та військових об’єктів, іншу інформацію щодо військової обстановки в обласному центрі.

Свої дії обвинувачена маскувала під виглядом вигулу домашньої тварини та під час спілкування з кураторами дотримувалася правил конспірації.

Її 54-річний чоловік, який станом на 1 вересня є працівником правоохоронного органу, через проросійські телеграм-канали збирав та передавав дружині конкретні координати розташування підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань.

Жінці інкримінують ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, чоловікові — ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають довічне ув’язнення та до восьми років позбавлення волі відповідно.

Досудове розслідування завершено. Подальшу долю підозрюваних вирішуватиме суд.

Нагадаємо, український суд покарав російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на східному напрямку, а також скоригував ракетний удар РФ по аеродрому "Краматорськ". Чоловік проведе у в'язниці дев'ять років.

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