Співпрацював з окупантами: на Донеччині поліцейського підозрюють у держзраді

Співпрацював з окупантами: на Донеччині поліцейського підозрюють у держзраді

Генпрокуратура повідомила про підозру поліцейському Маріупольського райуправління поліції.

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру поліцейському Маріупольського райуправління поліції.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року поліцейський, перебуваючи на тимчасово окупованій збройними силами РФ території смт. Нікольське Маріупольського району, добровільно погодився співпрацювати з окупантами.

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Підозрюваний обійняв посаду у незаконно створеному представниками держави-агресора псевдоправоохоронному органі - так званому "міністерстві внутрішніх справ ДНР".

Досудове розслідування здійснюється слідчими теруправління ДБР, розташованого у Краматорську.

Нагадаємо, у Києві затримали росіян, які переправляли своїх співвітчизників до України для діяльності проти підрозділів ЗСУ.

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