Співпрацював з окупантами: на Донеччині поліцейського підозрюють у держзраді

Генпрокуратура повідомила про підозру поліцейському Маріупольського райуправління поліції.
Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру поліцейському Маріупольського райуправління поліції.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, у березні 2022 року поліцейський, перебуваючи на тимчасово окупованій збройними силами РФ території смт. Нікольське Маріупольського району, добровільно погодився співпрацювати з окупантами.
Підозрюваний обійняв посаду у незаконно створеному представниками держави-агресора псевдоправоохоронному органі - так званому "міністерстві внутрішніх справ ДНР".
Досудове розслідування здійснюється слідчими теруправління ДБР, розташованого у Краматорську.
Нагадаємо, у Києві затримали росіян, які переправляли своїх співвітчизників до України для діяльності проти підрозділів ЗСУ.
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