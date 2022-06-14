Співпрацював з окупантами: правоохоронці повідомили про підозру міському голові Святогірська

В Україні правоохоронці повідомили про підозру міському голові Святогірська, який співпрацював з окупантами та займався пропагандою наротивів РФ.
Чоловік висловлював вдячність військовослужбовцям РФ, які захопили мирне місто.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
Як стало відомо, міський голова, перейшовши на бік ворога, поширив через засоби масової інформації звернення, в якому пропагував ідеї “руського миру”, а також висловлював вдячність окупантам, які захопили мирне місто.
“Чоловік погодився на пропозицію представника окупаційної адміністрації РФ – “голови ДНР” обійняти посаду так званого голови тимчасово окупованого Святогірська, чим спричинив шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Раніше голова Святогірська записав відеозвернення, в якому звинуватив військовослужбовців Збройних Сил України у навмисному підпалі скиту Святогірської лаври”, - розповіли Офісі Генерального прокурора.
Нагадаємо, що в Івано-Франківській області збили російську ракету.
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