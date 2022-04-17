Співпрацював з російськими окупантами у Новій Каховці: колаборанту з Києва повідомлено про підозру

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Співпрацював з російськими окупантами та був проголошений так званим керівником тимчасово-цивільної адміністрації м. Нова Каховка Херсонської області. Мешканцю міста Києва повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами ДЗНД СБ України повідомлено про підозру мешканцю міста Києва у вчиненні публічних закликів до співпраці з збройними формуваннями держави-агресора та у зайнятті посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч.ч. 1, 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що підозрюваний житель Києва в умовах воєнного стану 2 квітня прийняв пропозицію співпраці від представників збройних сил РФ та був проголошений керівником тимчасово-цивільної адміністрації м. Нова Каховка Херсонської області. У подальшому чоловік неодноразово публічно закликав жителів даного населеного пункту до співпраці зі збройними силами держави-агресора.

Крім того, підозрюваний у соціальних мережах публічно заперечував необхідність надання місцевому населенню гуманітарної допомоги від української влади та зазначив про необхідність налагодження зв'язків з державою-агресором. Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 1, 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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