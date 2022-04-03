Співпрацюють з окупантами: на Луганщині четверо міських голів виявились зрадниками України

Після перемоги колаборантів судитимуть.
У Луганській області четверо міських голів виявились зрадниками, які погодились на співпрацю з російськими окупантами.
Про це повідомив голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай.
Як зазначив Гайдай, співпрацювати з російськими вбивцями погодились міські голови таких населених пунктів: Рубіжне, Мілове, Марківка та Станиця Луганська.
"На цих особах після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів", - наголосив Сергій Гайдай.
Нагадаємо, українські захисники повністю контролюють місто Прип'ять та кордон з Білоруссю, звідки наступали російські окупаційні війська.
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