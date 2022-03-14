Співробітниця "Первого каналу" Росії, яка із закликом зупинити війну зірвала ефір новин, пояснила вчинок

Дівчина зазначає, що соромиться того, що давала весь цей час брехати росіянам.
Співробітниця "Первого каналу" Росії Марія Овсяннікова, яка увірвалась в ефір новин "Весті" із плакатом про заклик зупинити війну, пояснила свій вчинок тим, що соромиться, що мовчала так довго, коли росіянам брехали і "зомбували".
Своє зізнання вона записала до своєї появи в прямому ефірі.
Вона зазначила, що її батько українець, а мама росіянка і що вони ніколи не ворогували. І зазначила, що те, що зараз відбувається в Україні - це злочин, а Росія - країна-агресор.
“На жаль, останні роки я працювала на Першому каналі, займаючись кремлівською пропагандою. Мені дуже соромно", - заявила дівчина.
Вона закликала виходити на мітинги і не боятись, бо керівники країни не зможуть пересаджати їх усіх.
Дівчину затримали і відправили до відділку.
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