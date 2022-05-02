Співробітниця заводу "Азовсталь" після евакуації: "Ми не бачили сонячного світла 2 місяці. Нам було страшно"

Співробітниця заводу "Азовсталь" після евакуації: "Ми не бачили сонячного світла 2 місяці. Нам було страшно"

1 травня не всі цивільні змогли покинути "Азовсталь" і досі перебувають у бункерах заводу.

Мирні жителі пережили бурхливу ніч після того, як перша партія евакуйованих змогла покинути "Азовсталь" у неділю, 1 травня. Більшість попередніх спроб евакуації цивільних з Маріуполя на контрольовані Україною території зривалися. Українська влада повідомляла про примусову депортацію тисяч маріупольців на територію РФ. Наразі росіяни обстрілюють завод з різних видів зброї.

Всі подробиці розповів командир 12-ї оперативної бригади Нацгвардії Денис Шлега, пише CNN.

"Як тільки завершилася евакуація мирного населення, ворог почав застосовувати всі види зброї. Ніч була неспокійною. Російська артилерія працювала від 2 до 3 години ночі. Вранці стало тихіше", - каже Денис Шлега.

З його слів, у приміщенні залишилося близько 200 осіб, зокрема 20 дітей.

“Ворог наносить удари з усіх видів зброї. Все дуже погано", - сказав він.

“Найбільша проблема – це поранені військовослужбовці. Кілька днів тому наш польовий госпіталь розбомбили. Медична допомога військовим надається у вкрай важких умовах. Наразі на “Азовсталі” їх близько 500. Їхні поранення різного ступеня тяжкості. Найбільша проблема, яку потрібно вирішити”, – сказав Шлега.

Співробітниця заводу “Азовсталь” розповіла, що провела тижні, ховаючись у лабіринті бункерів радянських часів під об’єктом. Вона намагалася втекти з Маріуполя, але не змогла через невпинний обстріл.

“Обстріл був такий сильний... На виході з бомбосховища, на кількох верхніх сходах, можна було дихати, бо не вистачало кисню. Я навіть боялася вийти і подихати свіжим повітрям. Я не можу в це повірити. Два місяці темряви. Ми не бачили сонячного світла. Нам було страшно", - згадує вона.

Нагадаємо, у місті Маріуполь Донецької області, яке з початку березня перебуває в облозі російських військ, українські військові тримають оборону на території "Азовсталі", по території підприємства російські окупанти продовжують завдавати бомбові удари. Маріупольська міська рада повідомила, що на металургійному заводі перебувають не менше 2 тисяч цивільних — жінки, діти та літні люди.

Російський президент Путін оголосив про звільнення українського портового міста на Азовському морі. Путін зазначив, що він наказав російським військам заблокувати всі виходи з металургійного комбінату "Азовсталь", “щоб муха не пролетіла”.

За два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск тричі просив президента РФ Володимира Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя. Путін тричі відмовив.

28 квітня російські війська авіаударами зруйнували підземний шпиталь на Азовсталі". У результаті бетонна конструкція будівлі впала на поранених захисників. Кількість поранених внаслідок ударів перевищує 600 людей.

1 травня вдалося розпочати евакуацію людей із "Азовсталі". Перші евакуйовані прибули до Запоріжжя.

Європа почала порівнювати Маріуполь зі знищеним росіянами Алеппо

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