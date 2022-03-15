Співробітники ДБР провели обшуки у народних депутатів від фракції ОПЗЖ: що знайшли

Співробітники ДБР провели обшуки у народних депутатів від фракції ОПЗЖ: що знайшли

Обшуки пройшли у деяких народних депутатів, які незаконно перетнули або планували перетнути кордон України.

Співробітники ДБР провели обшуки у народних депутатів від фракції ОПЗЖ. У них знайшли та вилучили різні види зброї.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронці провели обшуки у деяких народних депутатів, які незаконно перетнули або планували перетнути кордон України.

У народного депутата Вадима Рабиновича слідчі вилучили три рушниці та великі сумки з грошима з гривнями і доларами. А у депутата Віктора Чорного – дві гранати Ф-1 та РГД-5. У свою чергу у Олега Волошина, який теж є народним обранцем, окрім іншого знайшли пістолет.

“Слідчі дії проводились у межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України”, – розповіли в ДБР.

Читайте також: