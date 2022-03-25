Співробітники "Росатому", які були на Рівненській АЕС, записали звернення та засудили напад РФ на Україну

Співробітники "Росатому", які були на Рівненській АЕС, записали звернення та засудили напад РФ на Україну

Працівники "Росатому" засудили російських військових.

Росіяни, які у лютому 2022 року доставляли вантаж на Рівненську АЕС, записали звернення та засудили напад Росії на Україну. Вони заявили, що не хочуть повертатись до РФ.

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Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому".

Співробітники "Росатому" заявили, що прибули до України ще до війни. На територію Рівненської АЕС вони доправили радіоактивне паливо. Лише 17 березня вдалося повністю розвантажити та передати вантаж станції.

"Ми завершили свою роботу згідно з домовленостями. Претензій до України ми не маємо. Ми працювали у хороших умовах. Від початку війни в Україні ми бачимо жахіття, які роблять наші співгромадяни. Вони вбивають дітей, матерів та мирних громадян України. Тут ми побачили всю правду", – йдеться у відеозверненні.

Працівники "Росатому" засудили російських військових за те, що вони роблять в Україні, та наголосили, що після того, як вони побачили правду - не хочуть повертатись додому.

"Я не розумію, як командири можуть віддавити накази бомбити атомні станції. Наслідки таких дій можуть призвести до ядерної катастрофи. Ми не розуміємо, чому відбувається обстріл Чорнобильської та Запорізької АЕС", – йдеться у зверненні.

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