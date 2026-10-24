Співвідношення сил 6 до 1: офіцер «Азову» розкрив ситуацію на Добропільському напрямку

Війна в Україні / © Associated Press

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Російська армія втрачає від 200 до 250 військових убитими щодоби на Добропільському напрямку.

Про це в етері Еспресо розповів офіцер 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» із Добропільського напрямку з позивним Лірик.

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За словами офіцера, російські війська активно намагаються просуватися в напрямку міста, однак їхні спроби поки не дають результату.

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«Противник досить активно намагається просуватися в напрямку Добропілля, але всі його спроби залишаються безуспішними. Добропілля контролюють підрозділи 1-го корпусу та придані суміжні підрозділи. Ворожі групи виявляють і знищують, закріпитися в місті противнику наразі не вдається», — зазначив Лірик.

Водночас російські військові продовжують проникати до міста невеликими групами. Українські захисники виявляють такі підрозділи та ліквідовують їх.

«Інфільтрація противника відбувається, але такі групи виявляють і знищують підрозділи швидкого реагування, які були створені саме для цього. Тому говорити про закріплення противника чи контроль над містом було б неправильно», — наголосив офіцер.

Лірик також повідомив, що російське командування постійно перекидає на Добропільський напрямок сили з інших ділянок фронту.

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За його словами, нині співвідношення чисельності російських військ до українських підрозділів на цьому напрямку становить шість до одного.

Водночас, як зазначив офіцер, втрати російської армії зростають. Якщо раніше йшлося приблизно про 150 загиблих військових на добу, то нині ця кількість, за його оцінкою, становить 200–250 осіб.

«Співвідношення сил противника до наших наразі становить 6 до 1. Втрати противника також постійно зростають. Якщо раніше йшлося про 150 загиблих військових на добу, то зараз ця цифра становить 200–250 осіб», — розповів Лірик.

Раніше повідомлялося, що українські військові перехопили ініціативу на низці напрямків фронту.

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Ми раніше інформували, що Збройні сили України продовжують активну оборону та стримують просування російських військ на ключових напрямках.

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