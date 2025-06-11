Співвідношення сил становить 1 до 9: журналіст про наступ РФ на Дніпропетровщину

Наступ РФ на Дніпропетровщину / © ТСН.ua

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Російські війська наступають до кордону з Дніпропетровською областю — співвідношення сил там становить 1 до 9 на користь ворога.

Про це заявив воєнний оглядач Богдан Мирошников в ефірі «Київ 24».

За його даними, росіяни вже неодноразово наближалися до адмінкордону Дніпропетровщини. Співвідношення сил там становить 1 до 9 на користь ворога, стверджує він.

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«Не бачу великого сенсу рахувати, скільки метрів залишилося до кордону. По-перше, що з нашого боку, що ворога — контроль там нестійкий. Тому ворог має можливість добігати до кордону і навіть забігати за адміністративний кордон Дніпропетровської області. Насправді це вже відбувалося і періодично це й далі відбувається. Друге — там співвідношення сил і засобів у кращому разі один до дев’яти — не на нашу користь«, — сказав експерт.

На його думку, в таких умовах ворог, звісно, просуватиметься, незважаючи на те, які там укріплення. Крім того, російські КАБи швидко «розбирають» усі укріплення.

«Тобто ми можемо дуже довго щось будувати, але коли за кілька тижнів розбивається ціла лінія оборони у спорудах, то важко казати про якусь оборону саме на цій лінії. Цей фактор КАБів, який насправді наші оглядачі не так часто згадують, але він вкрай важливий і дуже впливає на результат оборони», — пояснив Мирошников.

Також журналіст зауважив, що ЗСУ не мають багато засобів, щоб покращити ситуацію. Зокрема, є брак зенітно-ракетних комплексів та авіації. Це дає ворогові велику перевагу в повітрі.

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Зауважимо, що сьогодні журналіст і військовослужбовець 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Юрій Бутусов повідомив, що російські війська підійшли на відстань 600 метрів до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Раніше в Нацгвардії відповіли, чи перейшов ворог кордон на Дніпропетровщині.