Співвідношення сил в Авдіївці – один до семи на користь противника: що нині відбувається у місті (відео)

Який вигляд має знищена ворогом Авдіївка та її околиці – ексклюзивний репортаж ТСН.

Українські сили перегруповуються в Авдіївці, відійшовши на нові позиції. Ворог часу на перепочинок не дає – окупанти в штурмах щодня витрачають сотні своїх солдатів і десятки одиниць техніки. Який вигляд зараз має знищена ворогом Авдіївка та її околиці – ексклюзивний репортаж кореспондента ТСН Івана Петричака.

На відео з шолома українського бойового медика на псевдо “Альпініст” видно одну з вулиць Авдіївки в житловому районі. Там руїни, скелети будинків.

Ми спеціально показуємо ці кадри без монтажу і скорочень, щоб передати ситуацію в місті максимально точною. Будинки, цілі вулиці і райони поруйновані дощенту. Від багатоповерхівок подекуди залишилися самі скелети. Російська артилерія та авіація перетворили Авдіївку на руїни, так само, як колись це зробили з Бахмутом.

Вже декілька місяців окупанти намагаються взяти місто під свій контроль, накопичують піхоту, техніку.

Десь неподалік пілоти 71-ї окремої єгерської бригади здіймають у небо дрон. Вони зараз займаються тим, що прикривають оборону. Це щонайменше дає час, щоб окупанти не могли згрупуватися і не могли почати жодні штурмові дії.

Наступні декілька годин військові палитимуть окупантів, а ми очима дрона побачимо, який вигляд має Авдіївка ще і з повітря.

Дрон підриває позицію росіян.

"Війна здебільшого і вже дуже давно… вона перетворилася на війну артилерії і дронів", – каже військовослужбовець 71-ї єгерської бригади ЗСУ "Стікс".

Воїн з позивним "Стікс" розповідає про тактику росіян: вона тут така сама, як і на будь якому іншому напрямку. Стара, тупа, радянська: задавити артилерією, побільше піхоти, а коли не виходить – м'ясні штурми.

Боєць розповідає, що окупанти пробують деякі штурмові дії. Переважно – промацують, де вони що можуть зробити. "На ураження переважно працюємо", – каже він.

Український дрон-розвідник летить вздовж лінії зіткнення. Ось ця смужка вигорілої землі – окопи окупантів. А ось й один з них: чалапає стежкою під відкритим небом. Це окопна лінія. Він підходить до своїх позицій. Щось переносить.

Бійці 71-ї готують дрон. Але… не для цього окупанта.

"Не скажемо, що у нас є наскільки багато вогневих засобів, щоб працювати по ньому одному. Ну не вартує він дрона", – зазначають військові.

За ворожим солдатом наші воїни слідкують аж до самого окопу. Один окупант приводить до цілого підрозділу. Просто до бліндажа.

Вибух… Робота – на ураження. Далі дрон-розвідник спеціально зависає над місцем одного з крайніх російських штурмів. Хлопці показують: спалили кілька одиниць бронетехніки, знищили багато окупантів. А ось те, що вкотре спростовує улюблену тезу путінської пропаганди, мовляв, “росіяни своїх не кидають”. Посеред дороги стоять ноші із загиблим загарбником всередині.

Бачимо трьохсотого після сьогоднішнього вечірнього штурму. Його несли-несли і не донесли. Кинули та й втекли. І таке тут можна спостерігати по кілька разів за тиждень.

Те, що в новинах росіяни подають як "наближення чергової перемоги", насправді їм дається дорогою ціною.

"Зупиняєм, зупиняєм ворожі штурми. Т-90 он хлопчина підбив, бетеери, беемпехи. Купу колісної техніки. Техніки вистачає, на цьому напрямку її дуже багато зупинено такими ось іграшками", – каже військовослужбовець 71-ї єгерської бригади "Калина" ЗСУ.

А ось уже добре знайомий усім силует. Антена Starlink. Застосування окупантами підсанкційних для них американських технологій світова спільнота обговорює останні декілька тижнів. Дехто досі в це не вірить, але ось відеодоказ! Starlink у ворога вже є, щоправда, маскувати їх окупанти поки не навчилися.

FPV зносить антену Starlink.

Кілька місяців численна путінська армія штурмує українське містечко, знищуючи його повністю, але захопити не може й досі. Дозволити собі воювати так само українська армія не може, нас – менше. Та українські бійці роблять усе, щоб зупинити противника.

"Зараз не дуже, скажімо так, хороша ситуація, це в загальному. Вони дійсно активізувалися. Але це не заважає нам контролювати ситуацію", – підсумовує український воїн.

Співвідношення сил в Авдіївці один до семи на користь противника! Ексклюзив ТСН з околись міста

Нагадаємо, російські загарбники використовують в Авдіївці хімічну зброю.

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