Сплачували податки в бюджет "ДНР": судитимуть директора та головного бухгалтера мережі аптек

Загалом підозрювані створили мережу з 72 аптечних пунктів, які діяли на території "ДНР".

У Києві судитимуть директора та головного бухгалтера мережі аптек, які сплачували податки в бюджет "ДНР".

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що після окупації частини Донецької області, обвинувачені спільно з іншими невстановленими особами, з метою продовження ведення бізнесу на тимчасово окупованих територіях, здійснили перереєстрацію товариств з роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах за законами псевдореспубліки. Загалом вони створили мережу з 72 аптечних пунктів, які діяли на території "ДНР".

У період ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території з вересня 2016 року по червень 2018 року вони систематично перераховували кошти до "податкових" органів псевдореспубліки. Частина цих коштів йшла на фінансування силового блоку "ДНР".

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Встановлюються інші особи, причетні до фінансової оборудки. Матеріали стосовно інших осіб виділені в окреме кримінальне провадження.

Нагадаємо, українські військові знищили бронемашину Росгвардії "Патруль" разом з екіпажем. Ворожу ціль помітили аеророзвідники, які і надали артилеристам координати окупантів.

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