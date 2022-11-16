Сплутали координати міст – експерт розповів про можливу помилку Росії під час падіння ракет у Польщі

Росія могла припуститись помилки під час пуску ракет по Україні.

Падіння ракет на територію Польщі під час масованого ракетного обстрілу України могло бути епічною помилкою росіян. НАТО вже знають, що саме влучило.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

"У повітрі Польщі перебувають літаки далекого радіаційного огляду. Вони бачать мінімум на 500 кілометрів. Журналісти були на цьому літаку й показали деякі знімки з екранів. У Польщі чудово з першої хвилини знали, що куди летить", – сказав Катков.

Як зазначив Катков, є інший аспект – координати селища Пшеводув. Росіяни могли сплутати координати зі Львовом та Києвом.

"Координати доволі збігаються з координатами Львова та Києва. Там два військових об'єкти, по яких були влучання. Під час підготування цілей до ураження могло статися банальне зміщення координат", -розповів Катков.

Координати польського селища – 50.4709, 23.9343. Вони є широтою Києва та довготою Львова. Катков сказав, що коли ця ситуація виявиться правдою, то це може бути епічною помилкою Росії та операторів, які готують льотні завдання.

"Така ситуація можлива. У будь-якому випадку питання, коли прилетить ракета окупантів до Польщі було лише питанням часу. Це було питанням, чи буде, чи ні. Схожа ситуація з Молдовою нещодавно. Було розуміння, що це станеться. Про це говорили навіть з весни", – підкреслив експерт..

Падіння ракет у Польщі 15 листопада

Увечері 15 листопада на території Польщі впала ракета, загинули двоє людей.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що інцидент не був нападом на країну. Мовляв, швидше за все, це був "нещасний випадок".

Тим часом The Guardian пише, що США і Росія, нібито, окремо одне від одного погодили те, що падіння ракет начебто було спричинене роботою української ППО.

Згодом генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вибух у Польщі, швидше за все, виник через падіння української ракети системи ППО, яка відбивала російську атаку на інфраструктуру.

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