Спочатку дронами, а тоді підтягнули ракети: стали відомі деталі нічної атаки по півдню України

Російські окупанти обстрілювали південь України. Під прицілом знову була енергетична інфраструктура.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

"Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин.

"Ворог рясно атакував Одещину. Всі 8 дронів вдалось збити. Падіння уламків збитого дрону спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не постраждали. Ведуться відновлювальні роботи. По Херсонщині під час дронової атаки росіяни застосували й балістику, і керовану авіаційну ракету. Поцілили по законсервованому агропідприємству. Люди не постраждали", - додали у відомстві.

"Під час дроновоі атаки в нашій зоні відповідальності ми спостерігали і ворожі удари ракетами, зокрема, по території Херсонської області ворог спрямував і балістичну ракету типу "Іскандер-М", і з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря спрямував Х-59, керовану авіаційну ракету, безпосередньо під час відпрацювання по дробовій атаці", - додала Наталя Гуменюк, речниця Сил оборони півдня України.

Раніше стало відомо, що росіяни вночі атакували Україну. Наразі відомо, що вибухи лунали на Львівщині, а Польща піднімала у повітря винищувачі.

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