Спочатку "фільтраційний" табір, потім до Росії: окупанти депортували понад 1,3 млн українців

Окупанти примусово депортували вже 1 377 925 людей, яких змусили пройти "фільтраційні табори".
Звірства російських солдатів не мають меж.
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
"Станом на ранок 21 травня Росія депортувала на свою територію 1 377 925 осіб, включаючи 232 480 дітей", - заявила вона.
За словами Денісової, залишити місце "евакуації" окупанти не дозволяють. Людей змушують сідати в автобуси і лише при посадці повідомляють, що далі везтимуть до "фільтраційного табору" в Безіменному Новоазовського району і потім - до Росії.
"За дуже приблизними даними тільки через цей табір пройшли понад 32 тисячі громадян. Скільки з них через "нелояльність" до російських загарбників і "спеціальної операції" опинились в катівнях на тимчасово окупованих територіях або загинули, встановити наразі неможливо", - додала Денісова.
Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, на сьогодні в Україні встановлено понад 11 800 воєнних злочинів російських окупантів. Наразі вдалося знайти 45 підозрюваних у цих злочинах.
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