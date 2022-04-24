Спочатку пошкодили техніку, а тепер вимагають розпочати посівну: окупанти тероризують аграріїв на Харківщині

Спочатку пошкодили техніку, а тепер вимагають розпочати посівну: окупанти тероризують аграріїв на Харківщині

У тимчасово окупованій Борівській громаді росіяни спочатку пошкодили або викрали сільськогосподарську техніку, тепер вимагають почати посівну кампанію.

У Борівській громаді Харківської області, яка тимчасово перебуває під контролем росіян, окупанти вимагають розпочати посівну попри те, що вони пошкодили або викрали сільськогосподарську техніку.

На території громади продовжує перебувати значна кількість російських військових та ворожої техніки.

Про це повідомляє Борівська селищна рада у Facebook.

"Окупанти і колаборанти схаменулися щодо посівної кампанії і наполегливо рекомендують керівникам сільгосппідприємств виводити людей в поле та відновлювати весняно-польові роботи. Втім, з розбитою чи викраденою технікою, без палива і з нестачею посівних матеріалів та добрив зробити це проблематично. До того ж, ніхто не гарантує сільгосппрацівникам безпеки від замінувань та під час обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Тим фермерам, хто не погоджується працювати за таких умов, один з місцевих колаборантів погрожує "націоналізувати" землі та передати їх в користування іншим.

Нагадаємо, окупанти встановлюють обладнання російського мобільного оператора "Мегафон" на Харківщині.

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