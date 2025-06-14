Спочатку Україна, тепер Ізраїль: західні ЗМІ заговорили про нову потужну зброю

В Україні та Ізраїлі використали схожу тактику «дронів-контрабандистів» для ударів всередині ворожої території

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Маленькі, непомітні та здатні завдати потужного удару — ударні дрони стали грізною зброєю в сучасній війні. Але коли їх запускають глибоко всередині ворожої території, як це було цього місяця в Ірані та Росії, їхній вплив стає ще більш руйнівним.

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що фактор несподіванки відбиття атак дронів, що запускаються зсередини ворожої території, поєднує класичну військову стратегію з сучасними технологіями. Використання шпигунських методів для збору та розгортання ударних дронів за лінією фронту, глибоко в тилу, є новою тактикою в мистецтві війни.

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Несподівані удари: приклади України та Ізраїлю

Така ситуація мала місце два тижні тому, коли понад 40 російських військових літаків було уражено роєм зі 117 дронів, які Україна таємно розмістила поблизу військових баз у Росії за кілька місяців до цього. Деякі з них були розташовані за тисячі кілометрів від кордону України.

Аналогічний випадок стався в Ірані, де минулої п’ятниці були знищені ракети, перехоплювачі та системи протиповітряної оборони за допомогою дронів та іншої зброї, яку ізраїльські розвідники заздалегідь доставили в Іран контрабандою.

Багато деталей цих таємних операцій залишаються невідомими, щоб захистити методи збору розвідданих. Однак, за словами Ассафа Оріона, відставного ізраїльського бригадного генерала та оборонного стратега, підхід Ізраїлю дав йому перевагу проти Ірану.

«Це означає, що Іран не тільки має дивитися на захід, щоб побачити, що наближається, але він також повинен дивитися всередину», — пояснив Оріон.

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Експерти вважають, що принаймні деякі з дронів, використаних у загальній атаці, були квадрокоптерами, відносно невеликими, але здатними нести бомби або іншу зброю.

«Одна з речей, які це створило, звичайно, була несподіванка. Я сказав президенту Трампу, коли ми розмовляли: „Несподіванка — це суть успіху“», — заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Еволюція війни дронів: що чекає на нас далі

Аналітик з питань Ірану та систем озброєнь з Женевського інституту Фарзан Сабет зауважив, що «зрештою, дрони — це лише інструменти».

«Те, як їх можна використовувати, залежить від вашої витонченості та вашої креативності. Тож це природна еволюція — це лише передчуття того, що буде далі», — додав він.

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Дрони можуть стати особливо привабливою зброєю в таємних операціях, якщо їх можна буде доставляти контрабандою на ворожу територію частинами та з часом, що ускладнить їх виявлення. З розвитком війни дронів розвиватимуться і способи протидії їй, включаючи як низькотехнологічні рішення (наприклад, захист військової техніки броньованими покриттями), так і більш досконалі системи для збиття дронів.

Схожість між операціями з контрабанди дронів, проведеними Ізраїлем та Україною, свідчить про те, що така тактика буде копіюватися в інших конфліктах — принаймні доти, доки не будуть розроблені нові, більш приховані або потужніші стратегії ведення війни.

«Технологія вражає як в операціях України, так і у випадку Ізраїлю; вона розширює межі нових застосувань цієї технології», — сказав Сабет, додавши, що для нього «людський розвідувальний аспект цього є більш неймовірним».

Нагадаємо, Україна, поступаючись у живій силі й озброєнні, змогла переломити логіку війни — завдяки дронам. Вони знищують російські літаки за тисячі кілометрів від фронту, атакують кораблі в морі, координують артилерію та навіть захоплюють полонених.

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