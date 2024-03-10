"Спочатку випустіть з армії реальних хворих" – військова про списання Залужного та Шаптали

Днями з'явилася інформація про те, що генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнено з військової служби за станом здоров’я. Джерел в МОУ поінформували, що Залужний і Шаптала звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.

Журналістка Леся Ганжа, яка після російського вторгнення 2022 року приєдналася до Сил територіальної оборони Києва, на своїй сторінці у Facebook відреагувала на таку інформація і назвала це "цинізмом", адже багатьох військових ЗСУ, які мають хвороби, зокрема рак, не допускають до повторного проходження ВЛК, аби вони мали можливість звільнитись зі служби.

Леся Ганжа навела декілька прикладів. Так, одного з військових, який має проблеми зі слухом і носить слуховий апарат, направили для поповнення під Кліщіївку на Донеччині.

"У нього пацюки в підвалі вкрали слуховий апарат і погризли. Річ дорога, він без нього не чує... чувак ледь не плакав... Він же навіть ще нічого не заробив – тільки ж приїхав, то хлопці йому скинулися з бойових", - переповіла вона розмову з військовим.

Ганжа також розповіла про жінку-військову, яка хворіє на рак і неодноразово просила пройти медкомісію.

"Просилася на ВЛК – не пускали, просто кинули в резервний і все. Ні на фронт, ні додому. В ліс. Сиди. В наметі, взимку – як хочеш. Втратила свідомість – викликали швидку", - розповіла вона деталі.

"Не хочеться розганяти зраду, але рішення про звільнення Залужного і Шаптали по ВЛК - це огидно. Якщо їх можна звільнити по ВЛК, то що роблять в армії всі ці люди з раком, глухі, з важкими контузіями і наслідками поранень, навіть з хворобою Бехтєрева? Усі перелічені вище діагнози у тій армії, яка воювала під їхнім командуванням, не є приводами для списання. Навіть рак. Навіть хвороба Бехтєрева – це не метафора… Шановні генерали, навіть якщо не було іншого виходу, такий вихід – це цинізм. Ви не мали права на це погоджуватися, бо порівняно з тими солдатами, яких не випускає побудована вами система, ви здорові бугаї. Спочатку випустіть з армії реальних хворих, а потім списуйтеся самі", - наголосила військова Леся Ганжа.

Нагадаємо, військовий гнівно прокоментував демобілізацію Залужного.

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