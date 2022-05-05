"Сподіваємося евакуювати мирних жителів": до "Азовсталі" вирушив новий конвой ООН

У четвер, 5 травня, чергова евакуаційна колона ООН та Червоного хреста вирушила до заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Евакуацію цивільних, які перебувають в підвалах завода, планують виконати вже завтра вранці.

Про це повідомляє CNN.

"Колона, яка вирушила до "Азовсталі", планує бути там вже до завтрашнього ранку. Ми сподіваємося, що вдасться евакуювати тих мирних жителів, які залишаються в цьому пеклі вже стільки місяців, і повернути їх у безпечне місце", – заявив спеціальний представник ООН з питань України Мартін Гріффітс.

Він також додав, що евакуаційну колону ООН відправила у співпраці з Міжнародним комітетом червоного хреста.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі. Українські воїни під щільним вогнем противника тримають оборону.