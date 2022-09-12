"Сподіваємося, що ЗСУ мінусують окупантів": мер Мелітополя повідомив про вибухи у місті

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в місті.

Про це він написав у Telegram 12 вересня.

"У Мелітополі ворогу знову неспокійно. Чутно вибухи у південній частині міста. Сподіваємося, що Збройні сили знову мінусують техніку та живу силу окупантів", - зазначив Федоров та пообіцяв згодом надати більше подробиць.

Варто зазначити, що раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові облаштовують у школах свої бази і звозять туди боєприпаси.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 201-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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