"Сподіваємося, ви нас не забудете": полонені окупанти-білоруси просять Лукашенка забрати їх додому

Полонені білоруси-окупанти поспілкувалися зі своїми співвітчизниками, бійцями полку Кастуся Калиновського, який входить до складу ЗСУ.

Полонені громадяни Білорусі, які воювали у складі ПВК "Вагнер" та ПВК "Редут" проти України, звернулися до диктатора Олександра Лукашенка з проханням обміняти їх.

Про це полонені заявили під час розмови зі своїми співвітчизниками, бійцями полку Кастуся Каліновського, який входить до складу ЗСУ, на youtube-каналі журналіста Володимира Золкіна.

Окупанти з Білорусі – ексбоєць СЗЗ ЗС Білорусі, найманець ПВК "Редут" Максим Зюзюнчик та "вагнерівець" Андрій Герилович у полоні перебувають з осені 2022 року.

Окупанти просять Лукашенка обміняти їх на українських військовополонених, які, можливо, знаходяться на території Білорусі чи РФ. Або зв'язатися з полком Калиновського та розглянути можливість обміну на білоруських політв'язнів.

"Не знаю, наскільки ми вже свої для вас, але я сподіваюся, що ви нас заберете, що ви нас не забудете. Десь ми вчинили неправильно, у нас своя ідеологія. Якщо ми вам потрібні, ми дуже просимо, щоб цей обмін відбувся, і якнайшвидше. Якщо немає можливості здійснити обмін через Білорусь, прошу сприяти обміну через РФ", – заявив колишній білоруський спецназовець Максим Зюзюнчик.

Інший окупант, екс-"вагнерівець" заявив, що згоден на обмін лише в Білорусь і заявив, що не братиме участі в обміні з РФ.

Нагадаємо, що на одному з інтерв'ю блогерів Володимира Золкіна та Дмитра Карпенка родичі відмовилися спілкуватися з полоненим окупантом. Окупант, ледве стримуючи сльози, просив родичів поговорити з ним, проте вони були невблаганні.

Раніше повідомлялося, скільки ракет було випущено з Білорусі в Україні від початку повномасштабної війни.

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