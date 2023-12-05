Ворог сподівається, що за поганої погоди ЗСУ складніше оборонятися: військовий – про активізацію окупантів на Лиманському напрямку

За даними Сергія Діброва, протягом останніх двох тижнів російські окупанти посилили наступ на Лиманському напрямку.

Російські окупанти використовують погану погоду для посилення наступу на позиціях українських військових на Лиманському напрямку.

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант Сергій Дібров в ефірі "Еспресо" 5 грудня.

За даними Діброва, протягом останніх двох тижнів російські окупанти посилили наступ на Лиманському напрямку.

"Ворог завів нові підрозділи, які почали міцні штурми наших позицій, що тривають зі зміною інтенсивності й досі. Сьогодні зранку була чергова спроба вибити наших бійців з однієї позиції", - наголосив старший лейтенант.

Військовий пояснив, що наступ російських загарбників відбувається приблизно за одним сценарієм.

"Спочатку йде, схоже, що підрозділ "Шторм-Z" чи той, якого не дуже шкода ворогу, після нього йдуть більш навчені та фахові бійці, сапери. І далі - спроба закріпитися на якихось нових позиціях. Своєю чергою ми відбиваємо. На жаль, погода спонукала ворога до інтенсифікації дій, він сподівається, що нам в умовах поганої погоди буде складніше оборонятися та тримати свої позиції", - зазначив Дібров.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, протягом останніх тижнів російські війська поступово просуваються через руїни Мар’їнки Донецької області та, ймовірно, контролюють більшу частину забудованої території.

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