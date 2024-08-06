Сподіваюсь, що бригади ЗСУ отримають підсилення: експерт про складну ситуацію під Торецьком

Між Нью-Йорком і Залізним є ділянка, яку тримають українські військові, але ворог намагається охопити зону з двох боків, створюючи загрозу оточення.

Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".

"Торецький напрямок є складним через кілька ключових факторів. Ворог намагається атакувати з двох напрямків – з Нью-Йорка та з напрямку Торецька, а також з напрямку Північне – Залізне. Ці населені пункти з'єднані залізницею. Ворог намагається переходити через залізницю поблизу Північного. Далі розташовані терикони, які ворог намагається захопити, оскільки вони стратегічно важливі для наступу на Торецьк", – пояснив Згурець.

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За словами військового експерта, захоплення териконів поблизу Залізного дозволить ворогу активізувати наступальні дії на Торецьк. Відстань до адміністративних кордонів Торецька вже незначна, йдеться про кілька сотень метрів. Російські ДРГ вже заходили у Торецьк.

"Між Нью-Йорком і Залізним є ділянка території, яку тримають українські військові, але ворог намагається охопити цю зону з двох сторін, створюючи загрозу оточення. Сподіваюсь, що українські бригади, які діють на цьому напрямку, отримають підсилення. Наше командування знає про складність цієї ділянки", – зауважив Згурець.

Військовий експерт також додав, що інформаційний тиск і реальна ситуація призведуть до ухвалення рішень, які ускладнять противнику просування в бік Торецька.

"Але українські бійці говорять, що ситуація складна. Ворог має перевагу в живій силі, техніці, використанні артилерії та авіації, що є звичною ситуацією на багатьох ділянках фронту, де тримають оборону ЗСУ", – резюмував Згурець.

Нагадаємо, 32-га бригада оприлюднила фото, як росіяни перетворюють Торецьк на суцільні руїни.

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