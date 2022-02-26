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Сподіваюся, Німеччині та Угорщині вистачить мужності: Зеленський - про відключення Росії від SWIFT

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Сподіваюся, Німеччині та Угорщині вистачить мужності: Зеленський - про відключення Росії від SWIFT

president.gov.ua

Країни Євросоюзу підтримали відключення країни-агресора від міжнародної платіжної системи.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що майже всі країни Євросоюзу підтримали відключення Росії від SWIFT.

Про це він розповів під час відеозвернення 26 лютого. Також очільник української держави висловив сподівання, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності, аби підтримати це рішення.

"Вже маємо майже повну підтримку країн Європейського союзу щодо відключення Росії від SWIFT. Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам мужності вистачає боронити свою батьківщину, боронити Європу", - сказав Зеленський.

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