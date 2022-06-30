Сподіваються на хаос та паніку: Росія програє в Україні та перейшла до фази терору - Табах

Сподіваються на хаос та паніку: Росія програє в Україні та перейшла до фази терору - Табах

Капітан ВМС США у відставці переконаний, що в наступ неможливо перейти, поки військові ЗСУ не придушать ворога в небі.

Росіяни не розуміють, що війну, в принципі, програно, і вони аж ніяк не зможуть перемогти Україну. Москва, яка не в змозі нічого зробити, перейшла до фази терору.

Таку думку висловив капітан 1 рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах в ефірі програми "Попова" на телеканалі "Новий світ".

Табах зауважив, що росіяни "починають просто кидати ракети, підривати, проводити диверсії, дезінформацію, тероризувати населення.

Військовий нагадує – війна почалася з однієї причини. А сьогодні Кремль називає зовсім інші цілі.

"Зрештою, Росія зрозуміє, що вона не може завоювати Україну, вона не може її окупувати, не може знищити", – переконаний капітан 1 рангу ВМС США у відставці.

"Вони просто хочуть, щоб тут був хаос, щоб народ був незадоволений, щоб були біженці, щоб люди сварилися один з одним, щоб звинувачували владу, що вона не може їх захистити. Адже "фахівці" кажуть, що ППО є, навіть більше, ніж потрібно. А ракети падають, гинуть діти, громадянське населення", - зазначив Табах.

На його думку, росіяни не розуміють, що українців це лише гуртує і більше злить.

Тим часом, за його словами, Захід дуже повільно надає допомогу Україні.

"Німці начебто почали ворушитися. Сполучені Штати начебто почали ворушитися. Але це "ворушіння" вже триває чотири місяці", – зазначив Табах.

Капітан ВМС США у відставці також розкритикував повільні темпи надання лендлізу. А для того, щоб Україна змогла перейти в контрнаступ, їй необхідна достатня кількість ППО та військових літаків.

"У наступ неможливо перейти або згубно переходити, поки ви не придушите ворога в небі. Коли ви матимете перевагу в небі, тобто будуть літаки-винищувачі, бомбардувальники, штурмовики. І доки у вас не буде ППО, яке обіцяють Німеччина та США, не можна замислюватися про витіснення ворога зі своєї території", – вважає Табах.

"Поки я не побачу, що українці озброєні і мають все, що їм потрібно, і поки вони не почнуть контрнаступати та гнати цю мерзоту зі своєї території, це просто розмови. Я бачу, що українці б'ються з останніх сил, але справжньої допомоги, окрім обіцянок "ось зараз, зараз, зараз", наразі немає", – зазначив Гаррі Табах.

Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни поспіхом залишили острів Зміїний.

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