"Сподіваються захопити в полон велику кількість українських військових": Ступак — про цілі росіян в Авдіївці

Авдіївка для росіян важлива саме перед виборами.

В Авдіївці, де точаться запеклі бої, окупанти сподіваються захопити в полон велику кількість українських військових, за можливості знищити їх. Також їх цікавить західна техніка, боєприпаси, амуніція.

Про це сказав військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти сподіваються захопити в полон велику кількість українських військових, за можливості знищити їх. Також їх цікавить західна техніка, боєприпаси, амуніція, це теж вони хочуть захопити", — зазначив він.

За його словами, завдання росіян на Авдіївськоку напрямку — відсунути ЗСУ від Донецьку.

"Сьогодні окупанти тиснуть під Авдіївкою, кладуть безліч людей та техніки. Росіянам треба взяти Авдіївку, їм залишилось 5-6 км, які вони рахують, у найбільш вузькому місці перебити наше сполучення і, як вони кажуть, "Авдіївський гарнізон буде оточений", — сказав Ступак.

Він додав, що росіяни мають на меті захопити Авдіївку перед виборами президента в Росії.

"Вони будуть радіти, як це було в Бахмуті та в інших містах", — додав Ступак.

Водночас Авдіївка, за його словами, — вже не місто, а локація. Навіть якщо росіянам вдасться захопити Авдіївку, ніхто в Росії відновлювати її не буде.

"Авдіївка для росіян важлива саме перед виборами. Але якщо не буде цієї перемоги, то й показувати не буде що. Якщо ж вдасться захопити, то цій "перемозі" будуть присвячувати всі різдвяні свята", — додав експерт.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 39 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області. Противник діє не лише піхотою, але й завдає авіаційних ударів.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.