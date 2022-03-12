Спокійна ніч і тривожний ранок: у Дніпрі відзвітували про ситуацію

Загрози немає.
У Дніпрі ранок 12 березня видався тривожним, але ніч була спокійною. Над містом успішно відпрацювала система протиповітряної оборони.
Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
Він підкреслив, що жодного російського військового або техніки в Дніпропетровські області немає.
"Без паніки, зараз все добре, загрози немає. В громадах – спокійно. Жодного "орка" в нашій області. Жодного "заблукавшого" росіянина. Жодного шматка металобрухту загарбників", - написав Лукашук.
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