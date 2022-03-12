Спокійна ніч і тривожний ранок: у Дніпрі відзвітували про ситуацію

Спокійна ніч і тривожний ранок: у Дніпрі відзвітували про ситуацію

Загрози немає.

У Дніпрі ранок 12 березня видався тривожним, але ніч була спокійною. Над містом успішно відпрацювала система протиповітряної оборони.

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Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Він підкреслив, що жодного російського військового або техніки в Дніпропетровські області немає.

"Без паніки, зараз все добре, загрози немає. В громадах – спокійно. Жодного "орка" в нашій області. Жодного "заблукавшого" росіянина. Жодного шматка металобрухту загарбників", - написав Лукашук.

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