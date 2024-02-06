"Спонсорував" війну: Україна націоналізувала нафтогазові активи російського олігарха

Худайнатов контролював українського нафтотрейдера через офшорні компанії та підконтрольних осіб.

Україна націоналізувала нафтогазові активи російського олігарха на пів мільярда гривень за допомогою СБУ.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію українських активів підсанкційного олігарха з Росії Едуарда Худайнатова.

З “Нафтової компанії “Альянс-Україна”, що оцінюється у майже пів мільярда гривень, у дохід України перераховано 100% його частки.

Худайнатов контролював українського нафтотрейдера через офшорні компанії та підконтрольних осіб. Сподіваючись уникнути націоналізації активу після повномасштабного вторгнення РФ, продовжуючи отримувати прибутки з нафтогазового ринку України.

Слідчі ідентифікували реального бенефіціарного власника. Олігарх є однією із довірених осіб Путіна, очолює російську нафтогазову компанію “ННК-Груп” і входив до ради директорів “Роснафти”.

Підприємства є одними з найбільших “спонсорів” війни проти України, регулярно поставляючи паливно-мастильні матеріали для військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань Росії. Щомісяця перераховують мільярди рублів до бюджету країни-агресора.

“Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває розслідування для притягнення російського олігарха до відповідальності за злочини проти нашої держави”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ викрила агентів ФСБ – до мережі входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України.

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