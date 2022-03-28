"Спортивні штани під костюмом": Зеленський жорстко пройшовся по бойовиках ОРДЛО і заявив, що не вестиме з ними переговори

"Спортивні штани під костюмом": Зеленський жорстко пройшовся по бойовиках ОРДЛО і заявив, що не вестиме з ними переговори

Зеленський наголосив, що обговорюватиме будь-які проблеми не з ватажками бойовиків, а з "власником цих людей".

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що бойовики так званої "ЛНР" мають намір провести "референдум" про входження до складу Росії.

Про це глава держави розповів у інтерв'ю російським ЗМІ.

"Дивіться, ми ж із вами намагаємося жити в певному просторі легітимності, правильно? Коли хтось щось говорить, потрібно, щоб цей хтось щось уявляв. Або себе, чи ту чи іншу територію на законному рівні. Закон — у розумінні міжнародних інституцій, а не на окремих окупованих частинах. Тому хто там що заявляє — це право кожної людини (якщо це правда люди)", — сказав Зеленський.

Він назвав бойовиків на Донбасі "спортсменами".

Також читайте Зеленський назвав умову, за якої в Україні можна провести референдум

"Ми чули сигнали від цих товаришів, "спортсменів" — ми їх так називали в 1990-і роки. Коли я був в університеті, ми цих людей називали "спортсменами". Це не ті, у кого медалі. Ну, ось такі "спортсмени" у спортивних штанах. А потім вони переодягнули костюми і стали тими, ким вони стали. Але він у спортивних штанах під цим костюмом і залишився. І в спортивних штанах, і в майках у смужку", — зазначив президент

Зеленський наголосив, що обговорюватиме будь-які проблеми не з ватажками бойовиків, а з "власником цих людей".

Раніше Володимир Зеленський назвав три головні цілі України у війні з Росією.

Читайте також: