Спортсмени замість зеків: Пригожин знайшов заміну ліквідованим вагнерівцям - ISW

Росіяни продовжують зазнавати великих втрат в Україні. Серед них - ліквідовані ПВК "Вагнер". Ватажок ворожого угруповання уже знайшов нове гарматне м'ясо.

Про це інформує ISW.

В Інституті вивчення війни зазначають, що з 2 по 4 березня ПВК "Вагнер" відкрила щонайменше три рекрутингові центри. Відомо, що вони працюють на базі російських спортивних клубів.

Зокрема, вони базуються на спортивних комплексах:

"Динамо" у Самарі;

Антарес" у Ростові;

будівлі Федерації боксу Росії у Тюмені.

Прикметно, що у Санкт-Петербурзі також відкрився молодіжний клуб "Вагнерьонок".

На думку аналітиків, у такий спосіб Пригожин може спробувати відновити активне вербування до свого приватного війська. Оскільки напередодні Міноборони країни-агресорки саботувало постачання боєприпасів ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин збрехав про начебто "оточення" Бахмута його найманцями, записавши відео зовсім в іншому місці.

Тим часом найманці ПВК "Вагнер" тепер ходять російськими школами, читають учням лекції про цю структуру та рекламують "службу за контрактом".

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