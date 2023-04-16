"Споруди РПЦ давно покинув Бог": Путін відвідав Великоднє богослужіння

Диктатор прибув без сім'ї та у супроводі охоронців
Глава Кремля Володимир Путін відвідав Великоднє богослужіння у храмі Христа Спасителя. Російського диктатора супроводжували чимала кількість охоронців та мер Москви Сергій Собянін.
За словами російських пропагандистів, Путін прибув на богослужіння без сім'ї, утім, у супроводі масовки.
Зазначається, що до кремлівського вбивці допустили лише мера Москви Сергія Собяніна.
Цю подію уже встигли прокоментувати у соціальних мережах. Користувачі пишуть, що зі справжньою вірою Путін не має нічого спільного та наголошують, що "Сатана першим заходить у храм".
- "Ну хоч масовки з ФСОшників більше нагнали... А то на Різдво до сліз шкода й убого було";
- "А чому не в натовпі? Покажіть ближче";
- "Цікаво як почувається він, коли лише цього року вбив десятки тисяч росіян та українців?";
- "Земля не горіла під ногами?";
- коментують юзери Twitter.
Тим часом Кремль вирішив використати ветеранів війни в Україні в якості кандидатів на виборах від партії "Єдина Росія", остаточно перетворивши її в партію війни.
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