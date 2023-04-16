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"Споруди РПЦ давно покинув Бог": Путін відвідав Великоднє богослужіння

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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3458
Час на прочитання
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"Споруди РПЦ давно покинув Бог": Путін відвідав Великоднє богослужіння

Фото: Associated Press

Диктатор прибув без сім'ї та у супроводі охоронців

Глава Кремля Володимир Путін відвідав Великоднє богослужіння у храмі Христа Спасителя. Російського диктатора супроводжували чимала кількість охоронців та мер Москви Сергій Собянін. 

За словами російських пропагандистів, Путін прибув на богослужіння без сім'ї, утім, у супроводі масовки.

Зазначається, що до кремлівського вбивці допустили лише мера Москви Сергія Собяніна.

Цю подію уже встигли прокоментувати у соціальних мережах. Користувачі пишуть, що зі справжньою вірою Путін не має нічого спільного та наголошують, що "Сатана першим заходить у храм".

  •  "Ну хоч масовки з ФСОшників більше нагнали... А то на Різдво до сліз шкода й убого було";
  • "А чому не в натовпі? Покажіть ближче";
  • "Цікаво як почувається він, коли лише цього року вбив десятки тисяч росіян та українців?";
  • "Земля не горіла під ногами?";

- коментують юзери Twitter.

Тим часом Кремль вирішив використати ветеранів війни в Україні в якості кандидатів на виборах від партії "Єдина Росія", остаточно перетворивши її в партію війни.

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Дата публікації
Перегляди
3458
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