"Споруди РПЦ давно покинув Бог": Путін відвідав Великоднє богослужіння

Диктатор прибув без сім'ї та у супроводі охоронців

Глава Кремля Володимир Путін відвідав Великоднє богослужіння у храмі Христа Спасителя. Російського диктатора супроводжували чимала кількість охоронців та мер Москви Сергій Собянін.

За словами російських пропагандистів, Путін прибув на богослужіння без сім'ї, утім, у супроводі масовки.

Зазначається, що до кремлівського вбивці допустили лише мера Москви Сергія Собяніна.

Цю подію уже встигли прокоментувати у соціальних мережах. Користувачі пишуть, що зі справжньою вірою Путін не має нічого спільного та наголошують, що "Сатана першим заходить у храм".

"Ну хоч масовки з ФСОшників більше нагнали... А то на Різдво до сліз шкода й убого було";

"А чому не в натовпі? Покажіть ближче";

"Цікаво як почувається він, коли лише цього року вбив десятки тисяч росіян та українців?";

"Земля не горіла під ногами?";

- коментують юзери Twitter.

Тим часом Кремль вирішив використати ветеранів війни в Україні в якості кандидатів на виборах від партії "Єдина Росія", остаточно перетворивши її в партію війни.

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