"Спосіб уникнути пастки": ексгенсек НАТО пояснив, чому в інтересах США – якомога швидша перемога України

США не повинні вагатися щодо допомоги Україні в обсягах, які дозволять їй перемогти у війні з Росією і забезпечити тривалий мир. Адже це – в інтересах самих Сполучених Штатів.

Розв’язка у війні РФ проти України має глобальне значення.

Про це ексгенсек НАТО та експрем’єр Данії Андерс Фог Расмуссен розповів виданню Foreign Policy.

Так, він звернув увагу, що вторгнення РФ до України актуалізувало питання оборони для урядів країн Європи, а Фінляндію та Швецію підштовхнуло до вступу в НАТО.

"Війна продемонструвала, що Вашингтон залишається головним гарантом безпеки у Європі. Вона також засвідчила необхідність для демократичного світу об’єднуватися перед загрозою автократичних держав, які поводяться дедалі агресивніше", – зауважив ексгенсек Альянсу.

Він пояснив, що для США головний стратегічний фокус уваги – це Тихоокеанський регіон та конкуренція з Китаєм. Проте займатися цими питаннями буде набагато важче, якщо паралельно сили й увага Вашингтона будуть зв’язані затяжною війною у Європі.

"Найкращий спосіб уникнути цієї пастки – надати українцям все, що їм потрібно, щоби перемогти у цій війні. Після цього Захід має подбати, щоб Росія не захотіла напасти на Україну знову", – аргументував Расмуссен.

Він також нагадав, що сам залучений до розробки ідей гарантій безпеки для України. Так, робота групи ще триває, проте вже зараз зрозуміло одне: найкращим стримуванням від подальшої агресії РФ буде сильна з військового погляду Україна.

"Тож США та союзники мають надати усе, чого Україна потребує для захисту своєї незалежності у довгостроковій перспективі. Якщо Захід не зробить цього – лідер РФ Володимир Путін не зупиниться на Україні", – попередив ексгенсек НАТО.

Він також пояснив, що розв’язка у війні Росії проти України має глобальне значення, адже зараз диктатори в усьому світі пильно стежать за тим, як Захід реагує на ситуацію.

"Наближається складна зима і єдність країн Заходу постане перед випробуваннями. Але Захід має подвоїти зусилля задля того, щоби гарантувати, що Україна здобуде і перемогу, і подальший мир. Якщо зазнати у цьому невдачі – автократи у всьому світі радітимуть", – наголосив Расмуссен.

Нагадаємо, у Латвії заявили, що Захід має забезпечити Україну сучасними танками, бойовими літаками та всім іншим озброєнням для звільнення території від російських окупантів, і щоб уникнути війни на території НАТО.

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