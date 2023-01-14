Спосіб збагачення і порятунок від боргів: Путін робить ставку на бідних росіян у війні проти України 

Президент Росії Володимир Путін робить ставку у війні проти України на бідне населення Росії, списуючи середній клас із військового бюджету.

Про це пише видання Bloomberg.

На думку аналітиків видання, після початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни, які живуть за межею бідності, через свою лояльність стали головною опорою Путіна.

Експерти зазначають, що участь у війні проти Україні — можливість вибратися з "кредитних ям", у які занурилося бідне населення Росії.

"Не шкодуючи коштів на армію, Володимир Путін винагороджує росіян, які найбільше потребують, збільшуючи подачки сім'ям. Солдати, що воюють в Україні, також отримують одноразову виплату в розмірі, що перевищує середній річний прожитковий мінімум в Росії", — зазначають аналітики.

Щоб підтримати лояльність електорату, навесні минулого року Путін доручив виплатити сім'ям загиблих в Україні солдатів по 5 млн рублів, а пораненим — 3 млн рублів.

Водночас, за даними аналітиків, в цілому люди в Росії біднішають, але їх стає менше. Середній клас становить менше 10% і все частіше виїжджає з РФ.

Нагадаэмо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що в Росії повним ходом відбувається підготовка до нової мобілізації, і ФСБ видала наказ про заборону перетину кордону громадянам, що мають борги.

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що для РФ – не проблема мобілізувати 500 тисяч людей, а то й кілька мільйонів. Однак для забезпечення такої кількості бійців забракне техніки, зброї та навіть набоїв. Не виключено, що мобілізованих кинуть у бій просто з палицями чи гвинтівками Мосіна.

За оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити двохмільйонну армію.

Станом на 14 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 114 660 осіб.

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