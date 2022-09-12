"Спостерігали із захватом" - пані посол про реакцію Німеччини на контрнаступ ЗСУ

Німеччина спостерігає за успіхами ЗСУ на фронті, де українські воїни мужньо звільняють території від російських загарбників.

Берлін у захваті від останніх успішних дій українських військових на фронті.

Про це пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сказала в інтерв’ю Радіо НВ.

"Ми всі в Берліні спостерігали і були в захваті від наступу українських Збройних сил на сході і на півдні", - сказала Фельдгузен.

Водночас, за її словами, у Берліні досі не завершилась дискусія щодо можливих поставок танків західного зразка Україні.

"Ця дискусія триває. Ви не раз чули нашого канцлера, який сказав, що він у тісному контакті з партнерами - США, Великою Британією, Францією - щодо цієї математики… Кінця цієї дискусії ще немає, але сподіваюся, що вона успішно і позитивно закінчиться для України", - додала Фельдгузен.

Нагадаємо, окупанти на Херсонщині, які потрапили в оточення, готові скласти зброю.

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