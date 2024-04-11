Спостерігаємо це щоразу: у ЗСУ повідомили, що РФ робить перед кожним масованим ударом

Напередодні кожної масованої ракетно-дронової атаки агресорка Росія виводить на бойове чергування ракетоносій. Це характерна ознаки-передвісниця удару.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, цієї ночі агресорка Росія знову продемонструвала цю характерну ознаку: відбувся вихід на бойове чергування підводного ракетоносія.

"Це вже стала ознака. Ми спостерігаємо це кожного разу, коли починається масована атака, - на бойовому чергуванні з'являється ракетоносій. Станом на зараз ми не фіксували, що були запуски з моря, але сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян", - наголосила Гуменюк.

На її думку, таким чином РФ намагається розосередити зусилля сил ППО.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні безпілотниками і ракетами різних типів. Зокрема, армія РФ випустила "Кинджали", авіаційні і крилаті ракети, С-300. Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу.

Читайте також: