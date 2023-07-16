Спостерігається активність ворожої авіації: українців попередили про загрозу атаки

Близько 20 бортів російської армії станом на ранок 16 липня, разом з безпілотниками, вже працюють на північному, східному та південному напрямках.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

"Неділя почалась жваво. Наразі спостерігається серйозна активність ворожої авіації в акваторії Азовського моря, а також по всій лінії розмежування ми бачимо активність тактичної авіації. Також літаки-ретранслятори Іл-22, А-50, в Чорному морі - Міг-29, Су-35 і Су-30 працюють. Мабуть, буде відпрацювання керованих авіабомб, як завжди це роблять окупанти. Зараз в низці областей оголошується тривога через діяльність тактичної авіації ворога. Загалом близько 20 бортів разом з безпілотниками вже працює на північному, східному та південному напрямках", - сказав він.

Раніше стало відомо, що вранці у деяких регіонах оголошена повітряна тривога, є загроза атаки балістичними ракетами. Зокрема, сирени пролунали у Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Донецькій, Луганській областях та у Криму.

За даними Генштабу, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.