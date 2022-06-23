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Сповільнення наступу Росії та історичне рішення ЄС: головні новини ночі 23 червня

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Сповільнення наступу Росії та історичне рішення ЄС: головні новини ночі 23 червня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 23 червня: 

  • Розвідка Британії вважає, що найближчими місяцями наступ Росії в Україні сповільниться. Читати далі –>
  • Зеленський заявив, що до історичного рішення Європейської Ради про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС залишаються лічені години. Читати далі –>
  • Канцлер Німеччини заявив, що Путін все ще вірить у можливість нав’язати вигідні йому умови завершення війни. Читати далі –>
  • Компанія Microsoft виявила кібернапади на 128 організацій у 42 країнах, які підтримують Україну. Читати далі –>
  • Пожежу на захоплених бурових платформах у Чорному морі, які ще називають "вишками Бойка", видно з космосу. Читати далі –>

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