Сповільнення наступу Росії та історичне рішення ЄС: головні новини ночі 23 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 23 червня:
- Розвідка Британії вважає, що найближчими місяцями наступ Росії в Україні сповільниться. Читати далі –>
- Зеленський заявив, що до історичного рішення Європейської Ради про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС залишаються лічені години. Читати далі –>
- Канцлер Німеччини заявив, що Путін все ще вірить у можливість нав’язати вигідні йому умови завершення війни. Читати далі –>
- Компанія Microsoft виявила кібернапади на 128 організацій у 42 країнах, які підтримують Україну. Читати далі –>
- Пожежу на захоплених бурових платформах у Чорному морі, які ще називають "вишками Бойка", видно з космосу. Читати далі –>
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