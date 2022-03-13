"Спрацювали лише 9, вдалось вивезти понад 5 550 людей": Верещук про роботу гумкоридорів 13 березня

Через порушення з боку збройних сил РФ досягнутих домовленостей не спрацювали гуманітарні коридори для 5 населених пунктів.

13 березня 2022 року працювало 14 гуманітарних коридорів. З них спрацювали лише 9.

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у відеозверненні.

Результати роботи гуманітарних коридорів за 13 березня - Ірина Верещук

"Сьогодні, 13 березня 2022 року працювало 14 гуманітарних коридорів. З них спрацювали лише 9. Київська область: врятовано 3 950 людей. Місто Бородянка: з третьої спроби відкриття коридору вдалось врятувати 600 людей і довезти до м. Житомир. Село Перемога Баришівської ОТГ: шляхом дуже напружених перемовин сьогодні вдалось визволити тисячу людей", - зазначила вона.

За словами Верещук, окупант не дотримувався вранці взятих на себе зобов'язань і змушував людей повертатись до бомбосховищ і до підвалів, звідки вони вийшли з надією поїхати з небезпечного місця.

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"Село Велика Димерка: евакуйовано 375 людей, 198 з яких - діти. Місто Буча - 600 людей. Села Димерівської ОТГ - тисячу людей, якщо ми говоримо загалом, евакуювали. Луганська область: врятовано 1600 людей. Місто Лисичанськ: евакуйовано 400 людей. Місто Рубіжне - 350. Місто Сєвєродонецьк - 600. Місто Кремінна - 250 людей сьогодні поїхали, щоб мати більш безпечне місце для життя", - розповіла вона.

Загалом сьогодні, за словами політикині, з під постійних обстрілів вдалось вивезти понад 5 550 людей.

"Разом з тим, через порушення з боку збройних сил РФ досягнутих домовленостей не спрацювали гуманітарні коридори для 5 населених пунктів", - резюмувала вона.

Також, за словами Верещук, гуманітарний вантаж для жителів окупованого Маріуполя заблокували у Бердянську. Українська сторона спробує ще раз пробитися до окупованого міста.

ТСН.ua