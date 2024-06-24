Скандал з генералом Содолем: в чому його звинувачує начштабу “Азову”, гучні деталі

Начальник штабу бригади “Азов” Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Про це Кротевич повідомив у Telegram, а в ДБР “Українській правді” підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі.

Прізвище генерала в Бюро на назвали, в дописі Кротевича воно теж не згадується, але за даними джерел “Української правди”, йдеться саме про Содоля.

За даними УП, Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу “Азову” також висловив готовність свідчити у справі.

“…написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Мені похрін, чи почнуть розслідування проти мене і мені пох..р чи посадять мене в тюрму. Мені не пох..р, що судять комбатів та комбрігів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат. Ті умови, при яких зараз воюють бригади, я скажу так — це нереальний героїзм, в першу чергу солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригад. І героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч”, — написав Кротевич.



“Іноді мені здається, що світ посилає нам покидьків, щоб нас згуртувати. І всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99 відсотків військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює. Мене це дістало, Рубікон перейдений”, — додав він.

Нагадаємо, начальник штабу бригади Нацгвардії “Азов” Богдан Кротевич звернувся у Державне бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо неназваного бойового генерала, який, за його словами, “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”.

Народна депутатка Мар'яна Безугла 21 червня заявила, що у прориві окупаційних військ РФ на Торецьк Донецької області нібито винен генерал Юрій Содоль. За її словами, ЗСУ втратили позиції, які тримали від 2014 року.

Безугла 22 червня опублікувала новий допис у Facebook у продовження до теми і заявила, що генерал Содоль під час прориву окупантів “пиячив у ресторані” і додала до допису фото.

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