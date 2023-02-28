"Справа не у "Кинджалах": Жданов попередив про криваву хитрість Росії під час зльоту МіГ-31

Росія під час польоту МіГ-31 може запустити інші крилаті ракети по Україні.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна змушена оголошувати повітряну тривогу та розгортати системи ППО у бойову готовність, коли у Білорусі злітає МіГ-31, оскільки це може бути лише відволікаючий маневр.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Справа не у ракеті "Кинджал". От піднялись у повітря літаки МіГ-31, у Росії бачать, що ми не вмикаємо повітряну тривогу і у цей момент роблять залп з "Іскандерів" чи інших крилатих ракет. От наша ППО не у бойовій готовності, а ракети у цей час прилетіли. Це все відбувається у комплексі. А тому ми не можемо ігнорувати загрози. Бо цей МіГ-31 може бути відволікаючим моментом. І поки ми думаємо, вмикати ППО чи ні, на нас уже летить крилата ракета. У подальшому, коли в нас буде багатоешелонна система ППО, сподіваюсь ми зможемо адекватно на це реагувати", - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, у Білорусі останніми місяцями часто піднімаються у повітря російські літаки МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал". Через це в Україні оголошують повітряні тривоги.

Також у Білорусі 26 лютого пролунали вибухи на військовому аеродромі "Мачулищі", звідки злітають російські винищувачі МіГ-31 з ракетами "Кинжал" на борту. Внаслідок вибухів пошкодження отримав літак-розвідник А-50У, який координував запуски крилатих ракет по Україні.

Читайте також: