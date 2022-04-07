"Справа нелегка, сили 1 до 8": Арестович розповів про спробу окупантів оточити зону ООС

Окупанти просунулися у бік Слов'янська і Краматорська.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що окупанти почали підтискати досить сильно зону ООС з півдня і півночі.

Про це Арестович розповів у розмові із російським адвокатом і правозахисником Марком Фейгіним.

"Із суттєвих змін - почали підтискати з півдня зону ООС доволі сильно до півночі теж. План з оточення наших військ там намагаються реалізувати на повну. Працюють там від душі, працює авіація, працює артилерія, працюють ракетні війська, наземна частина. Все гримить, все наступає", - сказав Арестович.

За його словами, на півночі окупанти трошки просунулися у бік Слов'янська і Краматорська.

"Там оголосили евакуацію. Це не секрет, це офіційні дані. На півдні теж дуже сильно підтискають. Подивимося, що буде. Ніхто не очікував, що буде легко, враховуючи концентровану перевагу на цих двох ділянках. Сили 1 до 8, десь так схоже. Справа нелегка", - повідомив радник керівника Офісу президента.

Арестович нагадав, що людей попереджали, що буде два тижні найважчих боїв, плюс дуже складна ситуація в Маріуполі.

"Справа непроста. Це війна. Наша авіація працює, а то зараз подумають, що ми там покинули і бригади самі віддуваються. Це не так. Війна - вони працюють по нам, ми працюємо, відповідно. Подивимось, чим закінчиться", - уточнив він.

Читайте також: